Acquedolci: per l’Acr è tempo del campo scuola

Secondo tradizione, l’estate è per l’Azione Cattolica diocesana tempo di campi-scuola. I primi a ritrovarsi, da giovedì a domenica, in quello che è stato l’Istituto dei Padri Giuseppini ad Acquedolci, saranno i ragazzi dell’Acr, chiamati a riflettere sulla figura del profeta Geremia – “Hai la mia parola”, Geremia profeta di speranza -.

“Come sempre – sottolinea il responsabile diocesano dell’Acr, Antonio Orlando, il campo-scuola sarà occasione di preghiera, meditazione, ascolto della Parola, ma anche di divertimento e, nello specifico, di scoperta delle bellezze del territorio, quali il castello e la

grotta di San Teodoro”.

Al centro dell’attenzione ci sarà pure la cura del creato, specie con una veglia di preghiera

sotto le stelle. Domenica 21 è in programma un momento unitario, che coinvolgerà le famiglie dei ragazzi partecipanti al campo-scuola, quanti non vi hanno potuto

partecipare, tutti i soci di Azione Cattolica e l’intera comunità diocesana, per pregare insieme per il dono della pace.

Alle 10 partirà la marcia della pace che raggiungerà la Chiesa Madre di Acquedolci, dove, alle 11, il Vescovo della diocesi di Patti, monsignor Guglielmo Giombanco, presiederà la concelebrazione eucaristica.