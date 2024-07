Santa Lucia del Mela: Domenica al Castello “Historia”

L’associazione Antiche Torri, vincitrice del Palio dei tre Valli a Noto lo scorso 30 giugno, organizza, domenica 21 luglio dalle ore 20.00, al castello di Santa Lucia, “HISTORIA”, raduno multi epoca che racconta una parte della storia vissuta nel borgo luciese.

Aprirà l’evento Zio Salvo, il fantastico animatore che con le sue esibizioni incanterà grandi e piccini.

Dopo avrà inizio la rievocazione storica che partirà dal periodo arabo, quando venne edificato il castello luciese, con i ragazzi del centro di seconda accoglienza gestito dalla Lighthouse.

Passeremo poi al periodo normanno con i maestri arcieri di San Marco d’Alunzio (ME) e dell’associazione Sikelia di Milazzo.

Ed eccoci arrivati al periodo di massimo splendore del borgo: quello svevo,quando Federico 2° di Svevia soggiorna a Santa Lucia del Mela nei periodi di svago. Saranno due i gruppi che rievocheranno la corte di Federico: l’Officina Medievale di Enna e l’ Associazione Antiche Torri, padrona di casa, accompagnata dai rapaci dell’Associazione Artigli del Re di Santa Lucia del Mela.

Subito dopo c’è il periodo aragonese, rievocato dall’Associazione Sicularagonensia di Randazzo (CT) con la loro regina Bianca di Navarra e i potenti tamburi che scandiscono il passare del tempo.

Ed eccoci arrivare ad un triste periodo per Santa Lucia… quello della dominazione spagnola, che nel 1492 con un editto sfrattò tutti gli ebrei di Sicilia che non si fossero convertiti al cristianesimo. Tale epoca sarà rievocata dall’Associazione “Abatellis e Branciforti” di Cammarata e San Giovanni in Gemini (AG).

Chiude l’evento lo spettacolo del fuoco eseguito magistralmente dalla compagnia La Barraca di San Casciano in Val di Pisa (FI).