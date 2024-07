Messina: Crisi idrica, il sindaco Basile chiede al Prefetto la convocazione di un incontro tecnico.

Il caldo eccessivo, il perdurare della siccità, accentua nei cittadini messinesi il disagio riguardante l’approvvigionamento idrico.

Amam aveva assicurato che la riduzione della distribuzione dell’acqua, sarebbe stata di qualche ora al giorno rispetto alla fornitura del 2023; purtroppo, non è stato possibile mantenere la prevista rimodulazione degli orari di distribuzione idrica nell’intera città, considerato anche il fatto che Messina è divisa in 77 distretti per cui, ci sono zone che hanno acqua per più ore al giorno e, soprattutto per il fatto che contro le condizioni climatiche avverse c’è poco da fare.

Il sindaco Basile ha assicurato che “l’amministrazione sta cercando di portare avanti interventi importanti che possano mitigare tutti i disagi”. Per questo motivo, ha detto Basile, “è stato messo a disposizione di AMAM un contributo economico di un milione di euro per supportare tutti gli interventi che serviranno per venire incontro ai bisogni dei cittadini”. Naturalmente Basile raccomanda “maggiore senso di responsabilità da parte dei cittadini che dovranno evitare inutili sprechi d’acqua; per esempio posticipare di qualche mese il lavaggio dell’autovettura o usare con parsimonia l’acqua per scopi irrigui”.

Ma il sindaco Basile intende andare oltre infatti, ha chiesto alla Prefetta Cosima Di Stani “la convocazione, per domani martedì 16 luglio, di un incontro tecnico che ponga particolare attenzione agli usi idropotabili e irrigui dell’acqua”.

Il sindaco ha anche invitato la cabina di regia regionale, Siciliaacque che si occupa dell’acquedotto dell’Alcantara.