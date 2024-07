Incidente nella galleria di S. Alessio. Non ce l’ha fatta uno dei due feriti

E’ deceduto uno dei due feriti coinvolti nel tamponamento a catena avvenuto questa mattina, intorno alle 9.30, nella Galleria S. Alessio, sulla A18, in direzione Messina.

L’impatto, in cui sono rimasti coinvolti più mezzi, è avvenuto nel tratto della A18 ricadente nel comune di Forza d’Agr. A quanto pare, secondo una primissima ricostruzione che dovrà essere confermata dalle autorità, un camion in transito si sarebbe fermato in sosta a causa di un’avaria e successivamente sarebbe stato impattato dalle altre vetture frattanto sopraggiunte, scaturendone così un tamponamento a catena.

L’uomo, un 58enne di Furci Siculo, il più grave tra i due feriti, era alla guida di un furgoncino. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale dove è spirato poco dopo l’arrivo. A ricostruire ora l’esatta dinamica dell’incidente saranno gli agenti della Polstrada di Giardini Naxos, intervenuti sul posto.