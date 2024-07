Barcellona Pozzo di Gotto: operazione della Dda di Messina del 25 giugno scorso, dal carcere ai domiciliari

Il Tribunale del Riesame di Messina ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari per Giuseppe Costanzo Zammataro, 47 anni, di Tortorici, arrestato nella maxi operazione antidroga localizzata tra Nebrodi, Barcellona e Messina, durante la quale sono state arrestate 112 persone e disposto sequestri per 4 milioni.

Si è rivolto al tribunale del riesame l’avvocato Laura Todaro, difensore dell’indagato, che giovedì scorso ha discusso il ricorso; oggi è stata depositata l’ordinanza che ha accolto parzialmente le richieste dell’avvocato Todaro. L’indagato ha lasciato il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto e per lui sono stati dispostigli arresti domiciliari.