Un luglio intenso per Miss Reginetta d’Italia

Giornate intense per le finaliste regionali di Miss Reginetta d’Italia, concorso di bellezza organizzato dalla New Meta Event di Alessio Forgetta e coordinato in Sicilia dall’Arf Spettacoli per la parte orientale e dalla Giuseppe Messina Management per la parte occidentale.

In questo periodo si stanno svolgendo le ultime selezioni, da segnalare quella di stasera a Santa Flavia – Pa, e quelle del 20 luglio al Lido Tam Tam di Tonnarella e del 31 luglio a Torrenova ed infine la Finale regionale in Piazza Milite Ignoto a Santa Lucia del Mela dove verranno selezionate le Miss che rappresenteranno la Sicilia alla finale nazionale di Riccione.

In questo periodo, grazie alla prezioza collaborazione del fotografo aretino Angelo Bianconi e del romettese Giovanni Lombardo si stanno realizzando gli shooting fotografici per abituare le Miss a proporsi e prendere confidenza con l’obbiettivo seguendo i consigli di due grandi professionisti, inoltre la prossima settimana inizieranno le gite in barca a vela per la registrazione di video e interviste.

Le iscrizioni al concorso sono gratuite basta contattare Nuccia Sottile al 339 8254709 o sul sito ufficiale www.reginettaditalia.it