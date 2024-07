Ignazio Costa è il nuovo osservatore per la Sicilia dell’A.C.Monza

Ignazio Costa, 52 anni di Barcellona Pozzo di Gotto, è il nuovo Osservatore per la Sicilia, per la stagione 2024/25, dell’A.C. Monza .

Una vita dedicata al gioco del pallone, prima come calciatore, abile centrocampista, in diverse squadre dillettantiche del messinese come Ciappazzi, Fondachelli, Piana Brolo e Torregrotta; poi come allenatore tra le squadre allenate Ciappazzi e Pro Tonnarella.

Ma la sua grande missione è stata sempre quella di lavorare con i giovani e qualche anno fa ha fondato con un gruppo di amici l’Academy Barcellona.

Nei primi giorni di luglio ha organizzato al d’Alcontres di Barcellona Pozzo di Gotto il “Milan Junior Camp” coinvolgendo ben 60 giovani calciatori siciliani.

Negli anni ha lavorato come osservatore nel Genoa, nel Milan e come responsabile scooting del settore giovanile dell’ACR Messina, da oggi lavorerà con il Monza alla scoperta di nuovi talenti siciliani: “Sono molto contento di questo nuovo incarico e vorrei ringraziare, per la fiducia, il direttore Mario Bianchessi (responsabile del settore giovanile del Monza). Ho avuto modi di visitare il centro sportivo Monzello dedicato a Silvio Berlusconi e sono rimasto colpito per l’impianto di ultima generazione e l’ottima organizzazione. Sono già a lavoro per dare il massimo e scoprire nuovi giovani calciatore da proporre al Monza Calcio”.