Capo d’Orlando – Grandi risultati per la Planet Dance Academy ai campionati italiani di Rimini

Bellissima affermazione per la scuola Planet Dance Academy di Capo d’Orlando, diretta dal maestro Salvatore Caliò.

In trasferta a Rimini per i campionati italiani e la Supercoppa Italia di Danza Sportiva, i fratelli Antonio e Mariantonietta Cafarelli sono saliti sul gradino più alto del podio nella Categoria Over 18 (Professionisti) 10 danze (Standard-Latini), ottenendo il titolo di Campioni Italiani di Supercoppa Italia 2024.

I due ragazzi, provenienti da Patti ballano insieme da 12 anni e grazie al loro insegnante Salvatore Caliò hanno ottenuto questo incredibile riconoscimento. Mara e Antonio, oltre ad essere degli eccellenti ballerini, sono anche maestri degli allievi più giovani.

“L’emozione – dice il maestro Caliò – è stata tanta e siamo orgogliosi di avere portato un titolo così importante in Sicilia, ma sopratutto a Capo d’Orlando.

In questi campionati italiani la Planet Dance Academy ha partecipato con tante coppie e tante ragazze nella combinata latin style, dove le allieve hanno lottato contro più di 260 atleti provenienti da tutta la penisola. Per loro era la prima esperienza e sono riusciti ad ottenere ottimi piazzamenti. Speriamo che sia solo l’inizio di una lunga e promettente carriera.”

Hanno partecipato alla spedizione, oltre ai vincitori, Giada Tagliarini, Viola Sgrò, Alba Karol Brozzu, Matilda De Domenico, Benedetta Calanni Fraccono, Sophie Parisi, Lucrezia e Flaminia Pettignano. Presenti anche tanti “Senior”.