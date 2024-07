Santo Stefano di Camastra: la cosa pubblica interessa solo a pochi e la comunità subisce in silenzio

Sembra che la cosa pubblica a Santo Stefano di Camastra interessi solo a pochi, la comunità subisce in silenzio senza batter ciglio e di tutto questo ne traggono vantaggio gli amministratori, che di questa particolare situazione fanno il bello e il cattivo tempo.

Un percorso politico intrapreso dodici anni addietro, dove non è stato promesso nulla che non poteva essere realizzato, ma a distanza di questo lasso di tempo i fatti fino ad ora hanno dimostrato il contrario.

Tanti i proclami, gli annunci, le conferenze alla presenza di autorevoli personaggi, ma di fatti concreti se ne sono visti davvero pochi. Visto l’appiattimento in cui versa S. Stefano di Camastra in questo particolare momento è giusto che tutti si assumano la responsabilità, per uscire prima possibile dall’ immobilismo e dalla paralisi in cui versa la cittadina stefanese.

E per farlo è necessario mettere un punto fermo, archiviare il passato e concentrarsi su una visione programmatica che parta dal presente e progetti il futuro. E tutto ciò sarà possibile conservando intatte le diverse anime, ma mettendo a fattor comune la volontà di risanare la città, restituendole il suo ruolo centrale sul territorio, attraverso investimenti sulle infrastrutture fondamentali e realmente mirati allo sviluppo economico.

Bisogna ritrovare quel senso di responsabilità che non può convivere con lo scopo di salvaguardare e mantenere ben saldi poltrone e ruoli, ci vuole ben altro. La prima necessità dovrebbe essere quella, di una gestione del territorio corretta e trasparente, per la quale venga chiesto ai giovani un impegno diretto.

Bisogna cambiare questo metodo di fare politica e questo modo di amministrare, con la mancanza di rispetto delle istituzioni, delle regole e dei ruoli e soprattutto l’assenza di comunicazione, condivisione e considerazione.

In tutte queste operazioni appare evidente la totale mancanza di strategia, dove manca una visione complessiva del futuro, per un percorso concreto e articolato che potesse rilanciare il paese della ceramica. Una visione che oggi non c’è: basti pensare che è ritornata d’attualità il comparto della ceramica, per anni trascurata a favore di un vecchio cavallo di battaglia come: il porto della bellezza.

Lucio Volo