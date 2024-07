Santa Lucia del Mela: Il rione Serri vince il torneo “Rioni CUP 2024”

Grande successo del torneo “Rioni cup 2024” a Santa Lucia del Mela nel segno dello sport e della beneficienza. Durante il torneo sono stati raccolti fondi per aiutare Rita Ispoto, ragazza luciese che ha subito un trapianto di midollo osseo.

Ha vinto il torneo, ai calci di rigore, il rione Serri che ha battuto 10-9 il rione Santacroce.

La finalina per il terzo posto, finita anche questa ai calci di rigore, ha visto la vittoria del rione Timpanara contro il rione Pattina A.

Premiato come miglior calciatore e marcatore del torneo Lucio Ruggeri del rione Santacroce; come miglior portiere premiato Giuseppe Mirabile del rione Timpanara; riconoscimento anche per il bravo arbitro Rocco Pino.

L’evento è stato organizzato dal locale Juventus Official Fan Club Gaetano Scrirea e patrocinato dall’amministrazione comunale.