Palermo, grande aria di festa per Santa Rosalia

Si avvicina il momento più atteso dell’anno per il capoluogo siciliano. Il 14 e il 15 Luglio, Palermo celebrerà Santa Rosalia attraverso il rinomato Festino, che ogni attira molti visitatori da tutta la Sicilia e non solo.

Come da tradizione, domenica l’attenzione sarà rivolta allo storico Carro Trionfale realizzato da Giacomo Rizzo insieme ad un team di scultori e scenografi tra cui: Emanuele Lisciandrello, Mario Valenti, Salvatore Lo Iacono e dagli stagisti Maria Trapani, Sofia Cataldo, Paola Pagano, Aurora Gallo, Gaia Sciacca e Dalila Edera Turco.

Tra i collaboratori sopracitati emerge il nome dell’artista Mario Valenti, originario di Rocca di Capri Leone, che da sempre vive l’arte in tutte le sue forme e sfaccettature, dalla grande passione per la musica all’amore incondizionato per la pittura.

Ad accompagnare il Carro della “Santuzza” ci sarà un altro carro curato da Domenico Pellegrino. La sera del 14 culminerà con uno straordinario spettacolo di giochi pirotecnici che sarà possibile seguire dal Foro Italico, luogo per eccellenza dove si trovano molte bancarelle che, come ogni anno, proporranno i piatti tipici dell’evento.

L’indomani, nella giornata del 15 luglio, si darà spazio alla processione religiosa dell’urna argentea, contenente le reliquie della padrona di Palermo.

Appuntamento a domenica per una delle feste più sentite d’Italia.

Articolo di Elisa Caruso