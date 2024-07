Gurs: pubblicati decreti su due progetti a Gioiosa Marea e Terme Vigliatore

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana di oggi 12 luglio due decreti regionali riguardanti rispettivamente Gioiosa Marea e Terme Vigliatore.

Con il primo, 192 del 17 giugno 2024 – l’assessore regionale territorio e ambiente ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale e parere favorevole di valutazione di incidenza ambientale riguardo al progetto sul consolidamento del versante in località Capo Schino interessato da recenti eventi franosi, proposto dal Commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione siciliana.

Con il secondo, il 737 del 18 giugno 2024 del dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente, è stato disposto che il progetto relativo alla manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di tratti di litorale a rischio erosione mediante rifioritura di pere esistenti proposto del comune di Terme Vigliatore non deve essere sottoposto ad alcuna delle procedure di valutazione ambientale