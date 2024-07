Ciaula Food & Fest – Tra gli stand dell’appuntamento gastronomico del prossimo weekend a Gliaca di Piraino

Il conto alla rovescia è ormai avviato per il CIAULA FOOD & FEST, l’evento gastronomico che animerà il prossimo weekend a Gliaca di Piraino.

Sabato 13 e domenica 14 luglio, piazza Quasimodo a Gliaca si riempirà di sapori, profumi e tradizioni culinarie, grazie all’organizzazione del comune di Piraino e dell’associazione “Gliaca Allegra” – con il patrocinio dell’Assessorato Regionale alle Attività Produttive -.

Il Programma Completo

CIAULA FOOD & FEST è un’occasione imperdibile per scoprire e gustare il meglio dello street food siciliano. La manifestazione prenderà vita in piazza Quasimodo e nelle aree circostanti, offrendo due giorni di sapori irresistibili e un’atmosfera vivace. L’evento, che raccoglie l’esperienza del Saracen’s Street Food – è pensato per celebrare l’enogastronomia siciliana, una delle principali attrazioni turistiche della regione, e per creare momenti di condivisione e divertimento.

Sabato 13 Luglio

Ore 18:00: Apertura degli stand gastronomici.

Ore 22:00: Inizio del contest musicale con esibizione di pole dance a cura dell’ADS EpoleStudioNebrodi.

Ore 01:00: Chiusura degli stand.

Domenica 14 Luglio

Ore 18:00: Apertura degli stand gastronomici.

Ore 22:00: Esibizione della band vincitrice del contest musicale, seguita dallo spettacolo di cabaret con Rocco Barbaro e Gennaro Calabrese, preceduto da un’improvvisata dei “Badaboom”.

Ore 01:00: Chiusura degli stand.

A condurre entrambe le serate sarà Giuseppe Mario Sidoti.

Gli Stand e le Proposte Gastronomiche

Ecco alcuni degli stand che delizieranno i visitatori con le loro specialità:

Il Pizzettaro – Pizza a portafoglio

Demetra – Panino con hamburger di Angus

Fuorimano City – Panino con il polipo

Alla Ricerca dei Sapori – Panino con salsiccia e panino con carne di cavallo

Birrificio Rockbrewery – Birra artigianale

Murauto Bistrot – Cous cous di pesce e fishburger

I Veri Sapori dell’Etna – Waffle al pistacchio

U Zu Pippo – Panino con kebab di pollo e vitello, panino con porchetta

Caseari di Bufala – Pizza fritta

Creperia Nord Sud – Crepes salate e dolci

Magia dei Sapori – Cannoli siciliani

Li Paternosci – Birra artigianale

Il Vicoletto – Focaccia con mortadella, stracciatella e pistacchi

Blue Beach – Coppo fritto

Oltre il Cibo: Intrattenimento e Cultura

CIAULA FOOD & FEST non è solo una questione di cibo. L’evento offrirà anche una vasta gamma di intrattenimenti, dai contest musicali alle esibizioni di cabaret, passando per momenti di fitness con spettacoli di pole dance. La birra artigianale completerà l’offerta gastronomica, rendendo l’atmosfera ancora più festosa e conviviale.

Il CIAULA FOOD & FEST è un’occasione unica per immergersi nella cultura e nelle tradizioni siciliane, attraverso un percorso gastronomico che celebra l’identità e la storia dell’isola. L’evento, reso possibile grazie all’impegno dell’assessorato regionale alle Attività Produttive, promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.

Per chi desidera vivere un weekend all’insegna del gusto e del divertimento, CIAULA FOOD & FEST a Gliaca di Piraino è l’appuntamento da non perdere.