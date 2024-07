Capo d’Orlando: “La via Trazzera Marina come una pista di Formula 1!” Un residente ha scritto alla Polizia Municipale

Sembra di essere in una pista di Formula 1, con scorribande ben oltre i limiti stradali nonché le basilari regole civiche e di buon senso. Segnalo una persistente situazione di pericolo sulla via Trazzera Marina di Capo d’Orlando, dove il sottoscritto è tra l’altro residente.

Così una mail inviata al comando della Polizia Municipale di Capo d’Orlando, segnalando questa criticità sulla via Trazzera Marina.

“Questa situazione rappresenta un potenziale attentato alla pubblica incolumità oltre che un disturbo palese della quiete pubblica. Chiedo pertanto che la Polizia Locale ponga in essere quanto di propria competenza – a cominciare dall’installazione di dossi artificiali e/o analoga forma di dissuasore, per far sì che tale reiterata violazione non si trasformi in qualcosa di peggiore se non addirittura irreparabile.”