Ospedale Sant’Agata Militello: inaugurato il Pronto Soccorso, dopo i lavori di riqualificazione. Cuccì:”Questa realtà sanitaria va rilanciata”

Inaugurato questa mattina il reparto di Pronto Soccorso dell’ospedale di S. Agata di Militello, che torna ad essere pienamente operativo dopo i lavori di ristrutturazione avviati nel 2021. Un segnale positivo per il nosocomio, sempre più in sofferenza per carenza di personale e di macchinari, e per il quale c’è tutto l’impegno da parte della dirigenza Asp nel cercare nuove strategie di rilancio.

Un passaggio particolarmente sentito, quello di oggi, alla presenza del Direttore generale dell’ASP Giuseppe Cuccì, del sindaco di S. Agata Militello, comune capofila del DS 31, Bruno Mancuso, del Direttore Sanitario dell’Ospedale Antonino Giallanza, del dirigente del reparto Carmelo Sottile e di tutto il personale medico e sanitario del nosocomio. Presente anche Giovanni Albano, presidente dell’Istituto Giglio di Cefalù.

Il reparto, che ha stoppato ieri pomeriggio solo gli accessi ordinari per consentire il trasloco di arredi e macchinari, e per il quale non è mai stato sospeso, invece, il servizio di accesso per le emergenze in codice rosso, nella tarda mattinata di oggi era già pienamente operativo.