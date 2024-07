UE – Antoci (M5S): “Accoglienza della Presidente Metsola, una carezza al cuore”

“L’accoglienza riservatami dalla Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, durante il nostro incontro nel suo ufficio, è stata veramente una carezza al cuore. La riconoscenza del Parlamento Europeo per il nostro lavoro fatto in Italia a salvaguardia dei fondi europei per L’agricoltura da senso e valore alla vita complicata che da anni vivo con la mia famiglia. Oggi nel ruolo di Parlamentare Europeo tenterò di continuare a fare il mio dovere”, così in una nota Giuseppe Antoci, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

“La Presidente, che ringrazio per l’opportunità, ha mostrato una grande sensibilità sul tema e mi ha garantito che sulla difesa dello stato di diritto il Parlamento europeo sarà sempre in prima linea. L’Unione europea deve tenere la guardia alta contro la mafia e i suoi tentativi di infiltrazione nell’economia legale e deve fare di più prevedendo controlli antimafia per le aziende che richiedono l’accesso ai fondi europei della Politica agricola comune e attenzionare inoltre il grande flusso dei fondi del PNRR in arrivo agli Stati membri”, conclude Antoci.