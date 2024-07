Sant’Angelo di Brolo, incidente autonomo, auto finisce nel torrente, lievi escoriazioni per il conducente

Un incidente autonomo si è verificato poco fa sulla strada a scorrimento veloce che da Gliaca di Piraino conduce a Sant’Angelo di Brolo.

Per cause in corso di accertamento un uomo a bordo di un’auto, che proseguiva in direzione mare-monti, sbandando, è finito all’interno del torrente che costeggia la strada.

I danni per l’auto sono rilevanti ed è andata quasi completamente distrutta. Lievi escoriazioni per il conducente. Sul posto la Polizia Municipale di Sant’Angelo di Brolo e i sanitari del 118.