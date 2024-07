Santa Lucia del Mela: Grande successo dello stage “Noi siamo aquile” organizzato dalla Vivi Don Bosco di Barcellona

Ben 35 giovani calciatori hanno sfidato il caldo di luglio allo Stadio Gaetano Scirea di Santa Lucia del Mela nel primo stage “Noi siamo aquile” riservato alla categoria 2010/11.

Una cornice di giovani talenti che ha “sgomitato” per farsi notare dai mister della Vivi Don Bosco per formare il gruppo che andrà a disputare il campionato regionale di categoria.

Tanta soddisfazione da parte dell’enturage del presidente Miano, che attentamente ha valutato ogni singolo ragazzo: “Siamo soddisfatti del feedback ricevuto dai ragazzi, il nostro lavoro è stato ampiamente ripagato” ha commentato Mister Maio insieme al suo collabboratore Currò. “il nostro obbiettivo non è quello di promuovere cure miracolose, ma insieme alla società abbiamo imboccato la strada del lavoro che deve veder crescere ogni singolo atleta”

Soddisfatto anche il responsabile del settore giovanile Piero Cutropia: “I ragazzi devono capire che il rispetto delle regole, il lavoro e la dedizione sono gli ingredienti che hanno a disposizione per crearsi un futuro migliore. Noi dal canto nostro cerchiamo di mettere i ragazzi nella condizione di dare il massimo, di offrire loro opportunità di crescita”

Una di queste opportunità sarà il “Ravenna CUP”, torneo che si svolgerà a settembre e dove partecipano le migliori formazioni a livello europeo, riservato ai calciatori nati nel 2011 e per Cutropia esserci è motivo d’orgoglio.

Adesso la società sta organizzando la settimana di ritiro per dare l’inizio alla preparazione e della nuova stagione.

Molto soddisfatto il Presidente Ottavio Miano che ci tiene a ringraziare l’assessore Benedetto Merulla e tutta l’amministrazione comunale di Santa Lucia del Mela per la preziosa collaborazione.