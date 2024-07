Messina: un successo straordinario il concerto di Max Pezzali al “Franco Scoglio” – VIDEO

Un concerto davvero mitologico: quello di Max Pezzali allo Stadio Franco Scoglio di Messina. Quasi 30000 spettatori in visibilio per assistere alla performance musicale di un cantante che è entrato nella testa e nel cuore di tre generazioni di italiani.

Due ore di concerto in cui il buon Max, per la prima volta in tour negli stadi a 56 anni, ha inscenato tutto il suo repertorio, partendo dai brani classici, fino a quelli dance, passando per le melodie romantiche che lo hanno sempre contraddistinto.

Ad aprire il concerto, come omaggio alla città, c’era la banda Giuseppe Verdi di Faro Superiore, che ha sfilato sul palco e suonato insieme a Pezzali, la prima canzone in assoluto “Viaggio al centro del mondo”.

E la stessa banda ha anche chiuso il concerto e salutato il pubblico insieme al cantante: davvero un emozione per tutti i rappresentati. 30 canzoni di fila, una dietro l’altra. I più grandi successi degli 883 e di Pezzali, tutti cantati e ballati dalla carica dei quasi 30.000 presenti al San Filippo.

Come mai, nessun rimpianto, gli anni, per passare poi alla Regina del Celebrità, Ci sono anch’io, Sei un Mito, prima di chiudere con le intramontabili “Nord Sud Ovest Est”, “Tieni il tempo” e “Con un deca”, in cui il pubblico si è davvero scatenato. Per chiudere il tutto pioggia di banconote da 10.000 lire con la faccia di Max stampata sopra.

Uno stadio davvero stracolmo, che si è emozionato, ha cantato, riso e ballato: grandi e piccini uniti dall’amore per le canzoni, che hanno segnato l’adolescenza di tutti noi. Grazie mille Max!