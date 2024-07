Incidente mortale ieri sera a Barcellona Pozzo di Gotto. A perdere la vita il 42enne Davide Cutrupia. L’uomo viaggiava in sella alla sua Vespa Piaggio quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto in via Milite Ignoto. L’impatto è avvenuto intorno alle 21.30: per Davide purtroppo non c’è stato nulla da fare. E’ morto sul colpo prima dell’arrivo dei soccorsi.

Cutrupia lascia moglie e due figli. La ricostruzione dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri.