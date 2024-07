Capo d’Orlando in lutto per la prematura scomparsa di Basilio Ioppolo, avvenuta a soli 39 anni.

Basilio, di professione docente, era molto conosciuto nel centro paladino: da anni si era trasferito al nord per intraprendere la sua professione, ma in Sicilia tornava spesso e volentieri. E’ scomparso dopo aver combattuto una brutta malattia, che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

La redazione e la proprietà di AMnotizie esprimono le più sincere condoglianze alla famiglia. Riposa in pace.