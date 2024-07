S. Agata Militello – Itet Tomasi di Lampedusa: ecco i nomi dei 5 centisti 2024. Gli auguri della dirigente Antonietta Emanuele

Con un post pubblico sulla pagina Facebook della scuola nella tarda mattinata di oggi l’ITET Tomasi di Lampedusa chiude l’anno scolastico 2023/2024, rendendo noti i nomi dei 5 studenti che si sono diplomati connil massimo dei voti e con un messaggio della dirigente, Antonietta Emanuele.

“Tempo di vacanze e nuovi progetti futuri per gli alunni dell’ITET Tomasi di Lampedusa a conclusione del periodo didattico e degli esami di Stato.

Un anno ricco di soddisfazioni e di numerose attività relative all’offerta formativa che hanno permesso la crescita personale e di competenze per gli studenti.” Riporta la nota.

La Dirigente Antonietta Emanuele dichiara la personale soddisfazione per le attività che hanno coinvolto la quasi totalità degli alunni e relative ai progetti: l’Erasmus Plus, PCTO, Apprendistato, Drop-in finanziato con i fondi del PNRR e definito su tre tipologie di azioni: mentoring e tutoring, potenziamento competenze di base, laboratori didattici in località Marina di Camerota, The Water Code, attività in rete con l’Area Interna dei Nebrodi.

“Agli alunni – dice la Dirigente Emanuele – che hanno completato con noi il loro percorso auguro buone vacanze e di fare scelte consapevoli per il loro futuro.

I centisti per l’anno scolastico 2023-24 sono stati: Lucy Scolaro ( 5 AFM), Omar Corrao ( 5 CM), Ciro Gambitta, Emanuele Genovese e Francesca Truglio (5 TUR)