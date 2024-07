Regione, fondi per ristrutturare 26 asili nido. Pubblicata la graduatoria. Nel messinese ci sono Barcellona e Gaggi

Quattro milioni di euro per la ristrutturazione di ventisei asili nido in Sicilia. È stata pubblicata dall’assessorato della Famiglia e delle politiche sociali la graduatoria dei lavori ammessi a finanziamento, per complessivi 3.983.168 euro. Si tratta del Fondo nazionale per le politiche della famiglia per la concessione di “Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socioeducativi per la prima infanzia”.

«Continuiamo a perseguire l’obiettivo di incrementare la percentuale di bambini e bambine da 0 a 3 anni che usufruiscono dei servizi di prima infanzia – dichiara l’assessore alla Famiglia, Nuccia Albano -. Ciò contribuirà a potenziare le misure già messe in atto dalla Regione Siciliana, finalizzate a migliorare l’equilibrio tra vita lavorativa e privata e a incentivare l’inserimento delle donne nel mondo del lavoro».

I beneficiari del finanziamento inseriti in graduatoria sono cooperative sociali del terzo settore. È possibile consultare l’elenco definitivo delle operazioni ammesse e finanziabili e l’elenco di quelle non ammesse a finanziamento a questo link.