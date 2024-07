Olivarella: La Banda Musicale Giovanni Paolo II celebra i suoi primi 15 anni di attività

Un anno da incorniciare per la Banda Musicale “Giovanni Paolo II” di Olivarella, presieduta da Domenico Mendolia, che ha organizzato diversi appuntaenti per festeggiare il 15° anniversario di attività musica le.

Un’attività intensa che coinvolge tanti giovani musicisti protagonisti, nel mese di giugno, di un grande spettacolo, al teatro dell’Oratorio Giovanni Paolo II, a conclusione di un entusismante percorso di studio con i maestri Giuseppe De Luca, Maria Catena Giunta, Gemma Pellegrino, Stefano Cafarelli, Tony D’Amico , Giacomo Popolo e Samuele Sidoti.

E per celebrare nel migliore dei modi questo pretigioso traguardo, venerdì 12 luglio alle ore 22:00 in Piazza Duomo a San Filippo del Mela, il consueto grande concerto dell’ “Estate in Musica” sarà diretto dal grande M° Lorenzo Della Fonte, direttore d’orchestra, compositore, insegnante e scrittore tra i migliori nel panorama nazionale ed europeo, da sempre impegnato perché alla banda venga riconosciuta la dignità di ensemble pienamente dotato per le più importanti espressioni artistiche.