S. Agata Militello, riqualificato il reparto di Pronto Soccorso. Trasloco a metà di questa settimana

Nessuna chiusura ingiustificata, ma un passaggio necessario ed imprescindibile per poter trasferire il pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello nei nuovi locali ristrutturati. Voci incontrollate sui social avevano scatenato polemiche e proteste, ma la temporanea chiusura agli accessi ordinari del PS del nosocomio santagatese durerà giusto il tempo di spostare attrezzature ed arredi nell’area del plesso centrale dove finalmente sono stati ultimati i lavori di riqualificazione del reparto, avviati nel 2021. Restano in ogni caso garantite le eventuali urgenze di codice rosso. Già da questa mattina, personale interno sta provvedendo a organizzare l’imminente trasferimento in attesa della ditta per il trasloco vero e proprio, quindi il reparto funziona regolarmente.

Lo stop vero e proprio inizierà alle 17 di mercoledì 10 luglio prossimo, per trasferire la strumentazione medica e dovrebbe concludersi in tempi brevi. Il pronto soccorso dovrebbe riprendere la piena funzionalità, secondo le previsioni della direzione, nella giornata di giovedì 11 luglio, momento in cui è previsto anche il sopralluogo del direttore generale dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì insieme ai vertici sanitari dell’azienda. Il direttore sanitario dell’ospedale, Nino Giallanza ha emesso apposita circolare, inoltrata anche alla centrale operativa del 118.

I lavori, divisi in due lotti, hanno riguardato sia la ristrutturazione che l’ampliamento del reparto. Realizzato un doppio percorso interno, uno cd pulito per pazienti non covid e e l’altro denominato “sporcogrigio” per coloro che giungono in ospedale con sintomi influenzali e covid; realizzata anche tre stanze distinte, destinate ad accogliere separatamente i pazienti che arriveranno con i vari codici di accesso (rosso, giallo, verde), che sono state anche ampliate. Riqualificati i servizi igienici, rifatti gli impianti elettrici, antincendio, trasmissione dati, gas medicali e quello di climatizzazione, con una nuova unità di trattamento aria. Sostituiti i pavimenti, controsoffitti e porte, tutti certificati ed a norma.