Patti: i 25 anni di sacerdozio del parroco del Sacro Cuore don Giuseppe Di Martino

Le comunità del “Sacro Cuore di Gesù” e di “San Michele Arcangelo” di Patti si sono strette attorno al parroco don Giuseppe Di Martino per ringraziare insieme il Signore dei suoi 25 anni di sacerdozio.

La concelebrazione eucaristica è stata presieduta dal vescovo monsignor Guglielmo

Giombanco che nella sua omelia ha “consegnato” a padre Giuseppe tre atteggiamenti: la docilità alla Parola di Dio, la fedeltà e la libertà dai successi.

“Il Signore – ha evidenziato – non sceglie perché si è capaci, ma rende capaci chi sceglie. Il sì generoso pronunciato 25 anni fa va ripetuto ogni giorno attraverso il dono di sé. Così la vita fiorisce per sé e per gli altri”.

Le due comunità hanno fatto dono al parroco di un prezioso calice, finemente lavorato,

su cui sono raffigurati alcuni simboli cristiani e le immagini di San Michele Arcangelo e di Santa Febronia, che il vescovo ha benedetto prima dell’offertorio.

Il vice parroco don Giuseppe Vivaldi ha porto gli auguri a don Giuseppe Di Martino, facendo risaltare la sua attività pastorale e il suo impegno per la Chiesa e nella Chiesa.

Don Di Martino, dal canto suo, ha ringraziato tutti coloro che, a vario titolo, sono stati “parte” importante della sua vocazione e del suo sacerdozio, dalla famiglia a monsignor

Zambito, che lo accolto in seminario, lo ha ordinato presbitero e lo ha immesso nell’attività pastorale, dai formatori del seminario ai confratelli sacerdoti alla comunità di Santo Stefano di Camastra, dove è stato vice parroco sei anni, alle comunità che attualmente serve, ai

giovani di tutta la diocesi, con cui ha condiviso tante esperienze, essendo stato direttore del Servizio di Pastorale Giovanile per ben 23 anni.

Un “grazie” anche a monsignor Giombanco “che mi ha accolto fin dall’inizio del suo ministero nella diocesi di Patti e mi ha sempre sostenuto”.

A nome dell’amministrazione comunale, l’assessore Daniele Greco ha fatto dono a padre Giuseppe di una targa. Greco lo ha ringraziato “per quanto fatto per la città di

Patti, per la sua disponibilità e per la sua gentilezza”.