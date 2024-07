Gliaca di Piraino, proposta di matrimonio… al cinema!

Una serata indimenticabile all’Altercinema di Gliaca di Piraino, dove venerdì sera ha avuto luogo una proposta di matrimonio unica e romantica. Gianfranco, originario di Piraino, ha chiesto la mano della sua amata Margherita, di Naso, in modo spettacolare, durante l’intervallo della proiezione.

Una proposta da film

Durante l’intervallo del film, al posto delle solite clip pubblicitarie, sul grande schermo dell’Altercinema sono apparse le immagini di dodici anni di amore e vita insieme di questi due giovani fidanzati. Una proposta a sorpresa . Un “Mi vuoi sposare?” degno della tradizione romantica dei grandi film d’amore, mentre Gianfranco, emozionato, si inginocchiava in sala, chiedendo ufficialmente a Margherita di diventare sua moglie.

Un “Sì” da favola

La proposta ha ottenuto il risultato sperato: Margherita, anche lei emozionata e felice, ha risposto con un deciso “sì”, suggellato da un bacio appassionato che ha fatto esplodere la sala in applausi. Il giovane fidanzato ha sorriso radioso, realizzando il suo sogno di condividere il resto della vita con Margherita.

Un evento condiviso

Il momento è stato immortalato da foto e video, subito condivisi sui social media, raccogliendo auguri e congratulazioni da amici e parenti. Anche il titolare dell’Altercinema, Marco Musarra, ha voluto esprimere la sua gioia per l’evento: “Auguri ai futuri sposi!”, ha dichiarato, visibilmente contento di aver ospitato un evento così speciale. Una primavisone di tutto rispetto.

Un’iniziativa originale

Questa proposta di matrimonio è stata un’iniziativa originale e creativa, che ha trasformato una serata ordinaria al cinema in un ricordo indimenticabile per tutti i presenti. Questo evento ha dimostrato come l’amore possa essere celebrato in modi unici e sorprendenti, coinvolgendo la comunità e creando momenti di gioia condivisa.

Un nuovo capitolo

Per la giovane coppia questo “sì” rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo della loro vita insieme. La loro storia d’amore, iniziata dodici anni fa, è stata suggellata in un modo che rimarrà impresso nei loro cuori e nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di assistere a questo momento speciale.

L’Altercinema di Gliaca di Piraino è stato il palcoscenico perfetto per una proposta da sogno, dimostrando ancora una volta come l’amore possa trasformare qualsiasi luogo in un teatro di emozioni indimenticabili. Auguri ai futuri sposi per una vita piena di felicità e amore!