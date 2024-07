Stromboli, lo spettacolo della X° edizione del Teatro Eco Logico con eruzione in corso

“Uno spettacolo nello spettacolo” così commenta Alessandro Fabrizi – direttore della Festa di Teatro Eco Logico – l’eruzione di questi giorni del vulcano di Stromboli, mentre è in corso la decima edizione della rassegna.

La Festa di Teatro Eco Logico si conclude l’8 luglio e, come ogni anno, ha attirato nel piccolo lembo di terra più a nord delle Eolie centinaia di spettatori ad assistere a spettacoli, perfomance teatrali, momenti musicali, esibizioni di danza, incontri con studiosi ed esperti in vari ambiti culturali, sociali e scientifici tutti allestiti in uno scenario naturale e senza l’ausilio della corrente elettrica, dunque senza luci artificiali e microfoni.

In queste ore, esplosioni e alte nubi di vapore dalla vetta del vulcano hanno tenuto con il fiato sospeso spettatori e turisti ma (previa rassicurazione dalle autorità competenti) il programma della Festa di Teatro Eco Logico va avanti offrendo immagini spettacolari di arte e natura all’ennesima potenza creando scenografie singolari e suggestive agli eventi in cartellone.

La decima edizione – sostenuta da Ricola, azienda tra le più virtuose sul piano della sostenibilità – ha come tema “What dreams may come”, un omaggio a Danilo Dolci, pacifista, poeta, sociologo, educatore, attivista della nonviolenza, nel centenario della nascita.

foto Enzo Cannavò