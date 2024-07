Piraino – “Ciaula Music Contest”, un palcoscenico per le Band emergenti: il 13 luglio in Piazza Quasimodo

“Ciaula Music Contest”, un palcoscenico per le Band emergenti: il 13 luglio in Piazza Quasimodo.

Per iscriversi alla prima edizione del concorso c’è tempo fino a lunedì 8 luglio. il 13 e 14 luglio ci sarà il Ciaula Food & Fest.

Se siete una band emergente o volete far conoscere la vostra musica, l’appuntamento di Gliaca di Piraino è quello giusto. Il “Ciaula Music Contest” si svolgerà sabato 13 luglio in piazza Quasimodo a Gliaca di Piraino, offrendo un’opportunità unica di diventare protagonisti dell’evento più frizzante dell’estate 2024.

Come partecipare

Iscriversi al contest è semplice e c’è tempo fino all’8 luglio. Per informazioni e iscrizioni, basta contattare il numero 320 0131216. Questa è un’occasione imperdibile per tutti i musicisti che desiderano esibirsi davanti a un pubblico entusiasta e vivere un’esperienza indimenticabile.

Un evento nel cuore dell’estate nebroidea



Il “Ciaula Music Contest” rientra tra le manifestazioni del Ciaula Food & Fest, un evento che celebra la cultura del cibo di strada, rendendo Gliaca di Piraino il centro di una serie di appuntamenti estivi imperdibili. La serata del 13 luglio vedrà la piazza Quasimodo trasformarsi in un vibrante palco all’aperto, dove le band partecipanti potranno mostrare il loro talento e competere per conquistare il pubblico.

Un’opportunità per emergere

Partecipare al “Ciaula Music Contest” significa non solo esibirsi in un contesto prestigioso, ma anche avere la possibilità di farsi notare da appassionati di musica, professionisti del settore e potenziali nuovi fan. È un’occasione per mettere in mostra la propria creatività e il proprio impegno, condividendo la propria passione per la musica con un pubblico vasto e variegato e far viaggiare musica e talento sul web.

Non mancate!

Non perdete l’occasione di essere parte di questo entusiasmante evento musicale. Che siate musicisti pronti a salire sul palco o semplici amanti della buona musica, il “Ciaula Music Contest” promette una serata ricca di talento, emozioni e divertimento.

Vi aspettiamo sabato 13 luglio in piazza Quasimodo a Gliaca di Piraino per celebrare insieme l’energia e la vitalità della musica emergente.

Altri appuntamenti

Domenica sempre in piazza Quasimodo, il cabaret d’autore con Rocco Barbaro e Gennaro Calabrese.