Milazzo, convenzione tra comune e Raffineria per la manutenzione di Castello, palazzo D’amico e Teatro

Il comune di Milazzo ha stipulato una convenzione con la Raffineria per la manutenzione del Castello. L’accordo con i dirigenti dell’azienda petrolifera è finalizzato ad ottenere un supporto economico per la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare e/o ripristinare l’accessibilità del portale d’ingresso e del percorso lungo la Cinta Spagnola della Cittadella Fortificata. Il Comune di Milazzo, titolare di una convenzione quadriennale fino al 2027) con la Consip sarà committente delle opere e curerà, altresì il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, restando l’unico responsabile di tutta la procedura di nomina delle manovalanze ed esecuzione delle opere.

“L’obiettivo del comune è quello di realizzare interventi che consentano o rafforzino l’accessibilità e la fruizione al Castello di Milazzo, attraverso il potenziamento degli impianti tecnologici, il recupero delle strutture, dei prospetti esterni e l’abbattimento delle barriere. Il supporto assicurato dalla Raffineria permetterà al comune di poter pianificare una migliore generale gestione dei principali servizi manutentivi e impianti tecnologici, dei principali luoghi di Cultura della città.(oltre al Castello, Palazzo D’Amico e Teatro Trifiletti) nell’ottica di promuovere sempre di più lo sviluppo economico e turistico di Milazzo. La sinergia tra le parti e la comune volontà di valorizzare le risorse del territorio pongono le basi per uno sviluppo sostenibile e duraturo dell’importante patrimonio monumentale e architettonico della città a beneficio di tutta la comunità.