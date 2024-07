Messina: 5° Reggimento Fanteria Aosta, il colonnello Roberto Pace subentra a Antonio Laudando

Cambia il comandante del 5° Reggimento Fanteria Aosta, alla caserma “Crisafulli Zuccarello”, il colonnello Roberto Pace ha sostituito il colonnello Antonio Laudando.

A presiedere la cerimonia il Generale di Brigata Maurizio Taffuri, comandante della “Brigata Aosta”, nel piazzale il Gonfalone della città di Messina, decorato con la Medaglia d’Oro al Valor Militare, il Gonfalone della città metropolitana di Messina, autorità militari, civili, il vice sindaco Salvatore Mondello, religiose il vescovo ausiliare Cesare Di Pietro, rappresentanti dell’Istituto del Nastro Azzurro, delle Associazioni Combattentistiche e dell’Arma insieme a familiari ed amici, testimonianza del forte legale che lega il reggimento alla città.

Nel saluto di commiato, il colonnello Antonio Laudando “ha tracciato un breve bilancio del proprio periodo di comando, ponendo l’accento sulla professionalità evidenziata dai soldati del 5° reggimento nel corso delle molteplici attività operative condotte sia in Italia sia all’estero”. Fra tutte, Laudando “ha citato l’impiego per conto delle Nazioni Unite in terra libanese da agosto 2022 a febbraio 2023 e l’operazione “Strade Sicure”, svolta presso il Raggruppamento “Lazio Abruzzo” da dicembre 2023 a maggio 2024”.

Il comandante del 5° Reggimento Fanteria Laudando che ha lasciato il comando, “ha sottolineato come le donne e gli uomini del 5° siano riusciti a interpretare al meglio i compiti assegnati dai Vertici militari, anche in occasione dell’approntamento per la “Over The Horizon Force” della Nato, che li ha visti impegnati, per quasi due anni, presso le aree addestrative dislocate in Sicilia e in Puglia”.