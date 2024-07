Piccolo crollo nel manto stradale sulla SS113 tra Gliaca di Piraino e Brolo. Strada chiusa, interviene l’ANAS

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un piccolo crollo nel manto stradale sulla SS113, nel tratto compreso tra Gliaca di Piraino e Brolo, sul ponte che attraversa uno dei torrenti di Gliaca.

Ad accorgersene per primi gli operai che stavano eseguendo la bitumazione della rotonda Sant’Anna. E’ venuto meno il mano stradale e si è creata una piccola voragine: per fortuna in quel momento non passavano autobus o altri mezzi pesanti.

Immediato l’intervento dei tecnici dell’ANAS per le verifiche strutturali. Al momento la strada è stata chiusa e il traffico è stato dirottato. In serata si saprà qualcosa in più.