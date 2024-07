Villafranca Tirrena: seconda edizione del Sicily Beach Volley Summer Camp.

L’estate è notoriamente la stagione delle vacanze tra mare e montagna con un unico desiderio: divertirsi! Per i ragazzi è un periodo che serve a ricaricare le “batterie” dopo un anno di studio, incontrare gli amici, fare tardi la sera, permettersi qualche peccato di gola e, perché no, praticare qualche disciplina sportiva ma, senza esagerare.

La Sicily Beach Volley School che milita nel campionato di serie B maschile di pallavolo, per il secondo anno consecutivo, ha organizzato il “Sicily Beach Volley Summer Camp” che dal 3 al 6 luglio consentirà a ragazzi dai 10 ai 18 anni di partecipare ad una vacanza di sport, divertimento e momenti di aggregazione, con l’opportunità di allenarsi sotto la guida di tecnici di altissimo profilo ed esperienza utilizzando sia il Sicily Beach Center di Villafranca Tirrena che il PalaCampagna di Saponara.

Una vera e propria scuola di pallavolo che consentirà loro di perfezionare i fondamentali tecnici della pallavolo, oltre che confrontarsi in maniera sana e rilassata con altri coetanei. Il camp alterna allenamenti di Volley e Beach Volley anche con piccole sfide sia in palestra che sulla sabbia. Il divertimento è garantito!

I ragazzi saranno seguiti dall’occhio attento e professionalmente preparato di Romano Giannini vice allenatore della Lube Civitanova che milita nel campionato di A1 maschile oltre che tecnico federale, con lui, il suo staff tecnico.

Giannini è sempre stato un convinto sostenitore dei Summer Camp che rappresentano elemento indispensabile per visionare ragazzi anche se tecnicamente “grezzi” ma, che possiedono capacità fisiche utili per giocare a Volley. L’importante, ha affermato Giannini, “è riuscire a motivarli adeguatamente e sostenerli tecnicamente”. Romano Giannini, nel taraflex del PalaCampagna di Saponara, mostra tutta la sua gioia nel trasferire le sue conoscenze a ragazzi, alla stessa maniera di come

Davide Mazzanti, ex tecnico della nazionale femminile, anche se presente al Summer Camp come semplice osservatore ed accompagnatore della moglie Serena Ortolani, con grande semplicità e professionalità non ha lesinato di fornire indicazioni tecniche ai giovani atleti, dall’alto della sua grande esperienza internazionale.

Serena Ortolani è una delle atlete più titolate d’Italia, più volte campionessa d’Italia con Bergamo oltre ad aver conquistato tre Champions League e indossato la maglia della nazionale italiana con la quale ha vinto il Campionato Europeo, la coppa del Mondo etc. Quest’anno giocherà in A2 femminile a San Giovanni in Marignano mentre, il marito Mazzanti sarà l’allenatore dell’Itas Trento team retrocesso dal massimo campionato.

La vacanza “sportiva” a Messina di Ortolani e Mazzanti, servirà anche per testare il clima e il tifo che accompagna la squadra messinese dell’Akademia contro la quale, sicuramente, nel prossimo campionato di serie A2 femminile, dovranno scontarsi per contendersi “il pass” per la massima serie.

Ad affiancare coach Giannini nel Sicily Beach Volley Summer Camp ci saranno il centrale Enrico Diamantini tantissimi titoli nazionali ed internazionali al suo attivo; lo schiacciatore Mattia Gottardo anche lui con un curriculum sportivo di altissimo livello; il palleggiatore catanese Davide Saitta.

Siamo convinti che i ragazzi che hanno deciso di partecipare al Sicily Beach Volley Summer Camp porteranno con loro l’esperienza di questa avventura certamente affascinante, dal grande valore sportivo e sociale che, servirà per le scelte che andranno a prendere nel corso della loro vita e, che rappresenterà un trampolino di lancio per i futuri impegni nel Volley. Nei loro volti abbiamo visto disegnato un sorriso che testimonia la gioia di seguire una scuola di volley e di beach, soprattutto di mettersi in gioco e sconfiggere le paure di dimostrare che con tenacia e determinazione, si potranno ottenere risultati esaltanti.