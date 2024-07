Messina, grossa esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio. Tre feriti

Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio, sulle colline del quartiere di Santo Bordonaro, a Messina, con un boato terribile, avvertito in tutta la zona sud della Città dello Stretto.

Dalle ore 12:30 circa di oggi i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono impegnati sul posto, dove sono intervenute tempestivamente più squadre provenienti dalla Sede Centrale e dal Distaccamento di Villafranca Tirrena, con autopompa serbatoio (APS) e diverse autobotti pompa (ABP).

Tratti in salvo 3 feriti, subito apparsi seriamente ustionati, ed affidati al personale medico presente sul posto con 3 ambulanze. I feriti sono stati trasferiti immediatamente al Policlinico di Messina, dove i medici stanno valutando le condizioni di ciascuno per valutare le opportune terapie. Uno dei tre sarebbe, purtroppo, in gravissime condizioni.

Presenti sul posto un Funzionario dei caschi rossi per il coordinamento delle operazioni, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, e personale del 118. I Vigili del Fuoco sono a lavoro per comprendere le cause del grave incidente. L’intera area della fabbrica, a quanto pare, è stata posta sotto sequestro.