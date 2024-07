Caronia – Fuori pericolo il bimbo di 4 anni caduto in piscina, sciolta la prognosi al Policlinico

Buone notizie per quanto riguarda il bambino di 4 anni che aveva rischiato di annegare, per cause ancora da chiarire, qualche giorno fa in una piscina a Caronia.

Il piccolo, dopo l’immediato intervento del personale del 118, era stato trasportato prima in codice rosso all’ospedale di Sant’Agata di Militello, stabilizzato e poi trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina. Adesso i medici del Reparto di Terapia Intensiva Neonatale hanno sciolto la prognosi, il bambino è fuori pericolo e presto potrebbe lasciare la struttura sanitaria per tornare dai propri genitori.