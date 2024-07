Torrenova, pubblicato il cartellone dell’estate 2024. Musica, danza, teatro, street food e sport da lugli a settembre in attesa di Amunì Festival

Ce n’è veramente per tutti i gusti nel ricchissimo cartellone estivo allestito dall’amministrazione comunale torrenovese guidata da Salvatore Castrovinci ed in particolare dall’assessore al turismo, sport e spettacolo Daniele Radice.

Il risultato di uno sforzo, comunque, corale, al quale hanno dato un significativo contributo, oltre che tutti i membri dell’esecutivo e gli impiegati comunali, le associazioni cittadine Nuova Pro Loco, Pro Familia, Volley Torrenova, ma anche il comitato per i festeggiamenti in onore di Maria SS del Mare, la Consulta Torrenovese, le scuole di danza Studio Dance e Sport di Melissa Agostino e di Dance Studio di Daniela Alberto, Torrelandia.

Un lungo elenco di eventi, quasi uno al giorno, dalla musica folk al cabaret, dalla quarta edizione della rassegna teatrale alla danza, dallo street food agli eventi culturali e per gli amanti degli amici a 4 zampe, dai tornei sportivi alle serate danzanti, per un nutrito carnet di manifestazioni pensate per accontentare tutti, sia grandi che piccini, senza dimenticare la big Clara che canterà la sera del 28 luglio in piazza Mare, in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS del Mare. Il tutto a partire dal 6 luglio e fino al 4 settembre, in attesa della “tre-giorni” più importante dell’estate torrenovese, il festival dell’agroalimentare Amunì, che si svolgerà il 6, 7 ed 8 settembre nella splendida cornice del lungomare, ospitando nell’ordine Rocco Hunt, Fedez ed Arisa e concludendo tutte le serate con la “Discoteca sotto le vele”.

“Vorrei ringraziare le attività commerciali che come sempre ci supportano, alcuni assessorati regionali, la nuova pro loco Torrenova, il gruppo operativo di Amunì e lo straordinario lavoro messo in campo dall’assessore al turismo Daniele Radice che si è occupato della redazione del cartellone estivo” ha dichiarato sindaco Salvatore Castrovinci.

“Un cartellone estivo variegato che cerca di andare incontro alle esigenze di tutti, dai più piccoli, ai ragazzi ed agli adulti. Un ringraziamento va rivolto a tutte le associazioni torrenovesi che daranno il proprio contributo fattivo con tantissime idee.” ha sottolineato l’assessore Radice. “Sarà riproposta la rassegna teatrale in dialetto siciliano, alcune serate di cabaret, il concerto di Clara per la festa della Madonna del Mare, le iniziative promosse ed organizzate dall’associazione Pro Familia, i saggi di danza, la mostra cinofila, le iniziative dedicate allo sport ed ai bambini e quelle proposte dalla neonata Consulta Torrenovese”.