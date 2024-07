Terme Vigliatore: Approvato il piano di riequilibrio

La Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, che fa capo al Ministero dell’Interno, presieduta dal Sottosegretario On. Wanda Ferro, ha esaminato, con esito favorevole, il piani di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal comune di Terme Vigilatore.

Il via libera del Governo Nazionale rende così pienamente operativo il piano di rientro per debiti pari ad 11 milioni di euro, di cui 9 milioni relativi a contenzioni avviati con le ditte che richiedono il pagamento delle somme previste per l’esecuzioni di lavori sul territorio comunale.