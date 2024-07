Tragedia questo pomeriggio a Milazzo. Una donna è annegata mentre stava facendo il bagno presso la riviera di Ponente.

La donna, una 60enne in vacanza in Sicilia, si trovava in acqua, quando probabilmente ha accusato un malore e non è riuscita più a tornare a riva.

Immediati i soccorsi da parte degli uomini della Capitaneria di porto, ma ogni tentativo di rianimarla si è rivelato purtroppo inutile. La Procura ha aperto un’inchiesta.