Kart, pausa estiva per il pilota santagatese Fabrizio Anello. Bilancio positivo

Insieme al Campionato interprovinciale si conclude anche la prima parte di stagione Sws del Campionato Siciliano e di conseguenza delle qualificazioni alla finale nazionale della prossima stagione.

Fabrizio Anello nonostante la vittoria nella seconda manche dell ultimo round, che si é svolta sul circuito di Ispica lo scorso week end non riesce a bissare il successo del 2023 finendo secondo per soli due punti.

Titolo vinto da Lorenzo Tappo di Santa Teresa Riva. terzo posto per Sara la Fauci.

Fabrizio Anello non ne fa, però una tragedia: “Sono stato sempre molto competitivo e qualche evento sfortunato ci ha privato di quei pochi punti che servivano per confermarmi campione.” Ha detto il pilota santagatese.

La stagione rimane ancora lunga e aperta infatti Fabrizio Anello al giro di boa si trova in testa al Campionato Regionale Iron Man a tre gare dalla fine ed è ancora in piena lotta per il campionato regionale Sprint.

Non mancheranno le emozioni, dunque, da settembre, quando si riaccenderanno i motori per definire i risultati di un 2024 che comunque lo vede ancora protagonista tra i migliori piloti d’Italia.