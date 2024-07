In arrivo 170 mila euro all’unione dei comuni Paesi dei Nebrodi per l’acquisto di un’autobotte

Servirà a distribuire acqua potabile in questo periodo di crisi idrica, che ha investito l’intero territorio siciliano.

“La somma ottenuta a seguito di un avviso della Protezione civile al quale l’unione dei comuni ha tempestivamente partecipato”, spiega il Presidente Giuseppe Pizzolante.

“Ci siamo immediatamente adoperati e il nostro preventivo di spesa è stato interamente accolto dalla Protezione civile. Ma questa non è l’unica azione che stiamo compiendo per affrontare questa calamità naturale.

Ogni azione volta al risparmio dell’acqua potabile è utile – aggiunge Pizzolante – L’acqua è un bene indispensabile e prezioso per tutti e ognuno deve fare la propria parte. L’aurobotte è stata già ordinata, si attendono soltanto i tempi tecnici per la consegna.

Ringrazio il Presidente Schifani, l’ingegnere Cocina e gli Uffici della Regione che a questi fanno capo. Ringrazio ancora per il fattivo impegno i colleghi della giunta on. Bernardette Grasso per l’instancabile impegno e Filippo Miracula per la fattiva collaborazione. Ringrazio infine il consiglio dell’Unione e gli Uffici che permettono di ottenere questi risultati. L’unione fa la forza!”