Ficarra: sarà presentato il progetto di un parco urbano produttivo

Domani giovedì 4 luglio 2024 alle ore 17:00, a Ficarra, presso Palazzo Milio, sarà presentato il progetto relativo all’azione a regia GAL 2.8 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala: parco urbano produttivo di Ficarra (FEASR)”.

Si tratta di un progetto finanziato dal GAL Nebrodi Plus per un importo di 68.858,33€ e da realizzare in convenzione con il comune di Ficarra. Scopo del progetto è la realizzazione di un Parco suburbano produttivo presso un uliveto, già nella disponibilità del Comune di Ficarra, collegato al Frantoio Didattico/Museo dell’Oliva Minuta.

Il progetto, da completare entro il 30 aprile 2025, si pone l’obiettivo di sviluppare l’offerta del territorio in termini di turismo esperienziale, incrementando la fruizione delle aree rurali. L’auspicio del GAL Nebrodi Plus e del suo presidente, Francesco Calanna, è quello di aiutare il territorio nebroideo ad incrementare l’offerta di turismo esperienziale, aumentando il numero di laboratori progettuali collegati alle diverse produzioni locali di eccellenza.