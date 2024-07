Capo d’Orlando – La minoranza: “Amministrazione Ingrillì KO: senza limiti l’incapacità a risolvere i problemi della comunità paladina”

La minoranza consiliare di Capo d’Orlando continua ad attaccare l’amministrazione comunale guidata da Franco Ingrillì sulla questione riguardante il borgo di San Gregorio.

“Nella scorsa Conferenza dei Capigruppo sono emerse tutte le responsabilità tecnico/politiche dell’Amministrazione Ingrillì, con la conseguenza che non si potranno avviare i lavori di prelievo, trasporto e distribuzione della sabbia fino a quando non saranno rispettate le inderogabili prescrizioni della Struttura Territoriale dell’Ambiente di Messina.”

Inizia così la nota firmata dai consiglieri Renato Carlo Mangano, Sandro Gazia, Linda Liotta, Felice Scafidi e Giuseppe Truglio.

“Cercheranno – si legge – un capro espiatorio con probabili escamotage per far rimbalzare le responsabilità tra Istituzioni politiche e uffici? Staremo a vedere!

Nei prossimi giorni, a detta della maggioranza, si avvieranno le pratiche per una autorizzazione quinquennale finalizzata al periodico Ripascimento dell’intero arenile paladino e a quegli interventi a carattere straordinario che si dovessero rendere necessari per rispristinare i siti e/o le infrastrutture danneggiate dall’erosione della costa a seguito delle mareggiate.

Il Gruppo Consiliare CambiAmo Capo, per allontanare qualsiasi ipotesi di atteggiamento ostruzionismo, pur consapevole delle gravi e persistenti responsabilità tecnico/politiche dell’Amministrazione attiva, ha sollecitato il Sindaco e l’Ufficio tecnico alla redazione di un’articola relazione, con carattere d’urgenza, per giustificare il mancato intervento per il ripascimento dell’ arenile San Gregorio e/o per individuare una soluzione tecnico amministrativa per quantomeno arginare il fallimento della stagione estiva 2024.”