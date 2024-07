Barcellona Pozzo di Gotto: Milan Junior Camp

Invasione di maglie rossonere al d’Alcontres di Barcellona Pozzo di Gotto in occasione dell’Academy Milan Junior Camp.

57 giovani calciatori, da ieri mattina, stanno partecipando a questo importante evento voluto fortemente da Ignazio Costa.

Un camp per insegnare calcio divertendosi seguendo le direttive dei mister Danilo Tedoldi, Marco Sansonetti, Umberto Cianciataro, Daniele Greco e Gianfranco Pusceddu.

Fino al 5 luglio i partecipanti al Milan Junior Camp di Barcellona Pozzo di Gotto, unico appuntamento per la Sicilia, rincorreranno il pallone seguendo il metodo Milan conosciuto e praticato in tutto il mondo.

Sudore, passione e tanti sorrisi per poter realizzare un sogno.