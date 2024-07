Vulcano: denuncia per lavoro irregolare e senza permesso di soggiorno

I carabinieri della Stazione di Vulcano hanno denunciato un cittadino straniero, titolare di una ditta di giardinaggio e di lavori edili di manutenzione, ritenuto responsabile di aver impiegato lavoratori stranieri sprovvisti del permesso di soggiorno e pertanto irregolari sul territorio italiano.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo, in differenti periodi, avrebbe assunto diversi lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno e del relativo contratto di lavoro. Nell’ambito dell’indagine tre cittadini extracomunitari sono stati denunciati poiché trattenutisi nel territorio nazionale nonostante fossero privi del permesso di soggiorno e del regolare contratto di lavoro. Sono in corso ulteriori accertamenti per conseguenziali provvedimenti alle irregolarità riscontrate.