Patti – Incidente nel curvone, auto si ribalta. Illeso il conducente

Incidente stradale autonomo a Patti, sulla strada a scorrimento veloce nei pressi del curvone che conduce a Patti Marina.

Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha sbandato e si è completamente ribaltata. Alla guida c’era un uomo, che fortunatamente ha riportato solo qualche lieve escoriazione. E’ stato comunque medicato e soccorso dai medici, a bordo di un’ambulanza del 118. Si tratta di un 40enne originario dell’agrigentino.

Il sinistro è avvenuto in un punto abbastanza pericoloso, dove si sono verificati incidenti mortali, anche di recente. Sul posto gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Patti, per ricostruire la dinamica dei fatti.