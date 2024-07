Eletto il Consiglio direttivo dei Giovani dell’Ance di Messina. Presidente Francesco Castrovinci

Il Gruppo Giovani di Ance Messina ha eletto un nuovo Consiglio Direttivo che ha proceduto, secondo le norme statutarie, all’elezione del Presidente. Marco Giuliano, giunto a scadenza dell’incarico, ha passato le consegne al geom. Francesco Castrovinci.

Francesco Castrovinci, trent’anni il prossimo dicembre, è il responsabile tecnico della Castrovinci Costruzioni srl, con sede a Brolo, una delle aziende associate Ance Messina che opera da tempo nel settore delle costruzioni, in tutto il territorio italiano, con ottimi risultati.

La squadra che accompagnerà il giovane imprenditore brolese durante il suo mandato è composta dal vicepresidente Calogero Traviglia (Profas Costruzioni), dai consiglieri Antonio Aveni (Aveni srl), Vincenzo Fasolo (Eurofer Costruzioni srl), Peppe Gatto (Ricciardello spa), Marco Salvatore Giuliano (Gica Costruzioni srl), Manuel Mancuso (Iride srl).

Giuseppe Gatto va al Consiglio Nazionale di Ance.

Giuseppe Gatto è stato designato quale delegato della territoriale messinese al Consiglio Nazionale di Ance. Il gruppo giovani edili messinese, nel suo programma per i prossimi anni, intende avviare una serie di iniziative finalizzate a svolgere al meglio i fini istituzionali, partecipando alle attività in sede nazionale e regionale, programmando interventi sul territorio per coinvolgere i giovani imprenditori edili di Ance Messina, aumentando la base associativa con l’obiettivo di accrescere l’interesse attorno al settore delle costruzioni e alla vita associativa, cambiando la tendenza che vede l’edilizia come un ambito lavorativo poco attrattivo per i più giovani.

È stata già fissata dai nuovi organismi direttivi junior di Ance Messina un’agenda dei prossimi appuntamenti da concordare con le istituzioni presenti sul territorio nell’ambito della formazione, con particolare attenzione ai temi della riqualificazione urbana, della sostenibilità ambientale, della sicurezza e delle tecnologie applicate ai processi produttivi, tutte argomentazioni cruciali per lo sviluppo dell’edilizia in tutto il mondo.