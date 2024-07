“Mi vuoi sposare?”, romantica proposta di matrimonio al concerto di Ultimo a Messina – VIDEO

Prima una lettera, poi un cartellone e il fatidico “Sì!”. Una proposta romantica, per suggellare l’unione di due innamorati in un luogo e in un momento unico: il concerto di Ultimo a Messina.

Gabriele, 29 anni, ha deciso di fare la proposta di matrimonio a Giulia, 27, dopo 8 anni di relazione e per farlo non poteva scegliere location e ambiente migliore. Il cantautore romano in quel momento stava eseguendo il bravo “Piccola Stella”: l’evento ha commosso tutti coloro che erano vicini alla coppia palermitana e non solo. Anche Ultimo, dal palco, ha fatto gli auguri ai futuri sposi. Ad maiora!