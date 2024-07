Messina: l’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo presenta il Podcast IRCCSinME

Interessante iniziativa proposta dall’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” rivolto a tutti i cittadini che desiderano ricevere indicazione ed informazioni di valenza scientifica in campo sanitario.

Troppo spesso il “fai da te” porta a cercare sul web notizie riguardanti patologie e/o possibili terapie che, quasi sempre, risultano essere “fake news” che condizionato psicologicamente chi effettua la ricerca.

Il Podcast IRCCSinME invece, è un modo intelligente e di grande valenza scientifica di ricevere “insegnamenti” presentati da medici specialisti e non da semplici ciarlatani. L’IRCCS Bonino Pulejo convintamente, ha voluto mettersi a disposizione dei pazienti e, di tutti coloro che intendono approfondire tematiche riguardanti gli aspetti sanitari, grazie alle “Pillole di Salute”.

Elementi fondamentali e obiettivi della iniziativa riguardano: creare uno spazio virtuale che riporti l’attività svolta dai ricercatori; diffondere un concetto scientifico sia ai pazienti che ai cittadini interessati; presentare un nuovo modo di di approccio terapeutico attraverso la tecnologia.

A presentare il progetto, Maurizio Lanza Direttore Generale, che “ha espresso la sua piena soddisfazione per questa iniziativa che colloca l’IRCCS di Messina come capofila a livello nazionale”;

Angelo Quartarone Direttore Scientifico, promotore dell’iniziativa come del Bollettino Scientifico “IRCCSinME”;

Maria Felicita Crupi Direttore Amministrativo la quale, “ha sempre sostenuto e condiviso attività che presentassero elementi di utilità sia per i pazienti che, per la comunità scientifica e per la cittadinanza in generale”;

Elisabetta Calarco in rappresentanza della Fondazione Bonino Pulejo. Ad occuparsi della divulgazione, della comunicazione e dall’attività documentale del Podcast sarà Antonio Vadalà.

Il bollettino sarà consultabile sul sito istituzionale www.irccsme.it cliccando sull’apposito banner.