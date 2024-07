Biagio di Giorgio, da Capo d’Orlando al Preolimpico di Basket con la Georgia

Un’esperienza straordinaria: il fisioterapista di Capo d’Orlando Biagio Di Giorgio è stato inserito nello staff della Nazionale di pallacanestro della Georgia che parteciperà al torneo Preolimpico che si giocherà a Riga, in Lettonia, dal 2 al 7 di luglio.

Per Di Giorgio, fisioterapista con un passato in Serie A all’Orlandina Basket, non è il primo raduno con una Nazionale. Aveva fatto parte dello Staff della Georgia già agli Europei del 2017, mentre nel 2022 era stato fortemente voluto da Gianmarco Pozzecco per l’inizio della sua avventura alla guida della Nazionale Italiana. Lo scorso anno la partecipazione all’Europeo U20 con gli azzurrini, mentre quest’anno una nuova avventura, con la speranza di partecipare alle Olimpiadi di Parigi del 2022.

Il Preolimpico si giocherà a Porto Rico, Valencia, Riga e Atene. Da qui verranno fuori le ultime quattro squadre qualificate al torneo di pallacanestro maschile delle prossime Olimpiadi.

Le prime due classificate di ogni girone giocheranno semifinali e la finale. La vincitrice di ognuno dei 4 tornei staccherà il pass per i Giochi Olimpici.

La squadra georgiana, forte del lungo della Virtus Bologna Tornike Shengelia ed il lungo ex NBA Goga Bitadze, è stata inserita nel Preolimpico che si giocherà a Riga e nel proprio raggruppamento troverà i padroni di casa della Lettonia e le Filippine. Il Gruppo B vede invece presenti Brasile, Cameroon e Montenegro.

Un’esperienza affascinante, con un nostro concittadino che potrebbe partecipare ai prossimi Giochi Olimpici.