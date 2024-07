1200 spettatori a Capo Peloro per la finale di Coppa Italia Serie A di Beach Soccer. Grande successo per gli eventi del Beach Soccer Village

Con la cerimonia di premiazione si è conclusa ieri a Capo Peloro la Coppa Italia Serie A di Beach Soccer. A trionfare, davanti a 1200 spettatori è stato il Catania FC , che si è aggiudicato il derby tutto catanese con con la Domusbet.tv Catania sconfitto dopo un tempo supplementare per 5 a 4.

L’incontro che ha concluso la 20^edizione della Coppa Italia di Beach Soccer è stato trasmesso in diretta da DAZN, che insieme a tante immagini sportive hanno proiettato i colori e le suggestioni al tramonto di Capo Peloro – Punta Faro.

In un grande clima di festa i vincitori hanno ricevuto il trofeo dal sindaco di Messina Federico Basile e dal Consigliere del Dipartimento BS LND Fabio Nicosia.

Presenti alla cerimonia anche il Delegato Provinciale LND di Messina Leonardo La Cava e il Presidente della Commissione Sport e Spettacolo di Messina Raimondo Mortelliti che hanno consegnato le medaglie ai giocatori della seconda classificata. Un omaggio anche per la quaterna arbitrale da parte del Componente della Consulta del BS LND Giuseppe Bosco. Presente anche il Consigliere del Dipartimento BS LND Salvatore D’Augello.

L’importante evento è stato organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Beach Soccer e coorganizzato e patrocinato dal Comune di Messina con il patrocinio dell’Assessorato al turismo della Regione siciliana e dall’ARS.

Pienamente raggiunti gli obiettivi della manifestazione, che, attraverso il veicolo dello sport e del suo straordinario movimento aggregante, hanno messo in primo piano non solo le peculiarità di un luogo unico come lo Stretto di Messina, ma tutto quanto ad esso è stato collegato all’interno della grande area del Beach Soccer Village, ovvero: la promozione dei prodotti tipici locali con lo street food, i laboratori del gusto, gli show cooking, le escursioni a bordo delle feluche; la valorizzazione dei talenti e dei giovani con gli spettacoli, i concerti dal vivo, i festival musicali, ed ancora il “sociale” con tante realtà di valore della città di Messina che hanno avuto modo di incontrarsi, conoscersi, fare rete e prossimamente fare anche progetti insieme.

Una piena valorizzazione del brand Messina che partendo dallo sport ha coinvolto a 360 gradi numerose realtà del territorio valorizzandole e proiettandole, in ambito nazionale ed internazionale, grazie alle dirette di DAZN, alla presenza della stampa specializzata e di tanti addetti ai lavori giunti da tante regioni d’Italia ed anche dall’estero.

Sold Out per tantissime strutture ricettive cittadine che hanno accolto circa 3000 persone al giorno creando un indotto significativo che ha coinvolto diversi altri settori. Numerose anche le maestranze locali impegnate nell’evento, a conferma che per tante categorie la Coppa Italia di Beach Soccer è stata davvero una grande opportunità.

Tanti motivi che hanno confermato come la Coppa Italia Serie A di Beach Soccer sia stata un evento di alto profilo turistico/sportivo ed un evento importante per la città di Messina.

Un evento corale, dove significativo è stato il lavoro svolto da Daniele De Vincenzo di Etnazar promotore dello street food che ha messo insieme una selezione di qualificati operatori enogastronomici portando a Capo Peloro ben 30 amatissimi prodotti tipici e tanta birra artigianale riscuotendo l’unanime successo di tutti i visitatori; di Sabrina Assenzio presidente Terziario Donna Confcommercio Messina in collaborazione con il Gruppo LEM ideatrice dell’interessante spazio network del village e conduttrice degli showcooking che ha presentato al vasto pubblico numerose e variegate realtà di valore della città di Messina dando spazio non solo alle loro attività ma facendo conoscerne anche i loro componenti; Teresa Impollonia padrona di casa dell’area spettacoli con Radio Zenith, anche lei trait d’union di tante realtà giovanili, musicali, di danza, di tante forme di spettacolo, artistiche e creative.

L’appassionante evento ha infine consentito al pubblico messinese di scoprire uno degli sport più amati dell’estate grazie alle giocate di gran classe di tutti i più forti giocatori italiani e internazionali di Beach Soccer, fra i quali i campioni del mondo del Brasile Hulk, Catarino, Ze Lucas, Alisson, Eudin, Rafael Padilha e Bruno Xavier, gli azzurri dell’Italia Sciacca, Giordani, Fazzini, Genovali, Bertacca, Miceli, Josep Jr, Carpita, Remedi, Casapieri, Paterniti e Emmanuele Zurlo, Gabriele Gori fra i protagonisti sulla spiaggia di Capo Peloro.